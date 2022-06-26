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Факти / Надзвичайні події

Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало перші кадри руйнувань багатоповерхівки

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало перші кадри руйнувань багатоповерхівки

Рятувальники показали масштаби руйнувань житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку сьогодні зранку влучила ворожа ракета.

Відео з місця події опублікувала пресслужба ДСНС.

На кадрах видно, що зруйновані та понівечені верхні поверхи, а у всього будинку від удару повибивало вікна.

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Наразі відомо, що з-під завалів дістали семирічну дівчинку.

Ольга Чайко

Ольга Чайко

Ольга Чайко

Нагадаємо, що сьогодні рано вранці у столиці пролунала сирена. Близько 06.30 стало відомо про проліт чотирьох ракет над житловими будинками Києва.

Вже о 06.40 мер Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі столиці.

Наразі на місці події працює майже 70 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Фото: Ольга Чайко

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