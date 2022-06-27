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Окупанти поранили шістьох людей, які готували їжу на вулиці через відсутність води і газу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти поранили шістьох людей, які готували їжу на вулиці через відсутність води і газу
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська вкотре обстріляли Донецьку область. Ворожа армія вдарила з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах. Внаслідок обстрілів поранено шістьох мирних жителів, один з них потім помер у лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, у селі Новолуганське російські війська поранили шістьох людей, які готували їжу на вулиці біля власних домівок, оскільки було відсутнє постачання води, газу та електрики. Одна людина від отриманих поранень згодом померла у медичному закладі.

Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне. Зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад, господарські та інші споруди. Розпочалась пожежа на лісопосадці та полях з пшеницею.

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Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура відкрила шість кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (за ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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