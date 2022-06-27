Червень, 27 в 17:40

Російські війська вкотре обстріляли Донецьку область. Ворожа армія вдарила з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах. Внаслідок обстрілів поранено шістьох мирних жителів, один з них потім помер у лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, у селі Новолуганське російські війська поранили шістьох людей, які готували їжу на вулиці біля власних домівок, оскільки було відсутнє постачання води, газу та електрики. Одна людина від отриманих поранень згодом померла у медичному закладі.

Окупанти обстріляли міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне. Зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад, господарські та інші споруди. Розпочалась пожежа на лісопосадці та полях з пшеницею.

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