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Ошукав понад 20 людей: у Києві оголосили підозру шахраю, який обіцяв евакуацію з Маріуполя

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Ошукав понад 20 людей: у Києві оголосили підозру шахраю, який обіцяв евакуацію з Маріуполя
Фото: Нацполіція

У Києві оголосили підозру 21-річному шахраю, котрий обіцяв людям евакуювати їхніх родичів із тимчасово окупованого російськими військами міста Маріуполь (Донецька область).

Як поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції в Києві, аферист ошукав понад 20 людей на загальну суму 60 тис. грн.

У Telegram-каналах зловмисник публікував оголошення про начебто допомогу з евакуації жителів тимчасово окупованих території України. За свої послуги він просив гроші.

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– На оголошення відгукнулася дівчина, котра просила вивезти з Маріуполя маму. Потерпіла скинула на картку гроші “перевізнику” у сумі 20 тис. грн, проте він жодних дій щодо евакуації родички жінки не здійснив, – розповів про один із випадків керівник столичної поліції Іван Вигівський.

Зловмисника викрили в травні. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили мобільний телефон, інформація в якому підтверджувала злочинну діяльність. Крім того, вилучено банківську картку і виписку про надходження грошей від потерпілої дівчини.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Поліцейські та прокурори готують клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді арешту. В разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно в Запорізькій області викрили шахраїв, які телефонували родичам та близьким українських захисників, пропонуючи свою “допомогу” для нібито їхнього звільнення з полону. Після отримання грошей зловмисники зникали. За свої “послуги” вони вимагали до 200 тис. грн.

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Джерело: Нацполіція
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