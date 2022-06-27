Червень, 27 в 20:00

Вже відомо про 10 загиблих людей та ще 40 поранених жителів внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку. Глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що російський удар по ТРЦ Амстор не міг мати жодної мети, окрім терору українців.

Оновлено о 20.00. За останніми даними, 21 людину поранено та госпіталізовано. Серед них шестеро громадян – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука.

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– Це був просто цивільний об’єкт, куди мирні українці прийшли за покупками. Вже всім зрозуміло, що мета Росії – це геноцид українців, – переконаний глава Полтавської ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що у ТРЦ в Кременчуці російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22 М3.

Літаки російської армії злетіли з аеродрому Шайковка, а запуск ракет здійснювали з Курської області на території Росії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Україні необхідно більше озброєння та систем протиповітряної оборони, щоб захистити мирних жителів від терору російської армії.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль перейшов до відвертого терору мирного населення, а запроваджені санкції “зламають хребет” Росії.

Вдень 27 червня російські війська вдарили ракетами по ТРЦ у Кременчуку, де перебувало близько тисячі жителів. Наразі невідома точна кількість загиблих і постраждалих, оскільки рятувальні роботи тривають.