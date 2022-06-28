Екіпаж автобуса Кракен бригади Госпітальєри потрапив у ДТП, внаслідок якої загинула медик.

Про це повідомила народний депутат України, командир бригади Госпітальєри Яна Зінкевич.

Автобус медиків зіштовхнувся з військовим КрАЗом, в якому пробилось колесо. За словами Зінкевич, вантажівка стояла на дорозі без жодних освітлювальних знаків.

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– На жаль, у нашій родині Госпітальєрів сталося страшне горе. Наш екіпаж автобуса Кракен потрапив у страшне ДТП. Зіштовхнувся з військовим КрАЗом. Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне з життям, – йдеться у пості.

Автобус Госпітальєрів потрапив у ДТП: загинула медик, є поранені / 3 фотографии

Зазначається, що медик останні роки проживала та мала родину в Австрії, але повернулась в Україну, щоб рятувати поранених. За останні дні вона надала допомогу десяткам людей.

Також внаслідок ДТП постраждав травматолог Корінф, громадянин Греції, який отримав серйозне ушкодження руки.

– Отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована, і він уже не зможе працювати за своєю спеціальністю. Анестезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анестезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеня, – повідомила Зінкевич.

Зараз весь екіпаж перебуває у лікувальних закладах, а опісля проходитиме реабілітацію.