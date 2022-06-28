Червень, 28 в 16:40

Слідству належить з’ясувати, чи дотримувалися правил безпеки люди у ТЦ Кременчука, в який вчора влучили ворожі ракети.

Про це на брифінгу на місці події повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, люди загинули саме через те, що залишилися в ТЦ, а не пішли в укриття.

Зараз дивляться

– На жаль, ці люди загинули саме через те, що ТЦ продовжував працювати і люди залишилися всередині, знехтувавши повітряною тривогою. Дії адміністрації будуть предметом окремого розслідування. Буде проведене відповідне дослідження, – сказав Монастирський.

Він також звернувся до всіх державних і приватних структур, торгових та розважальних центрів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Раніше очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зауважив, що навпроти торгового центру є укриття, до якого люди мали б йти під час повітряної тривоги. Проте ТЦ не припиняв своєї роботи.

– Чому зараз залишилися і працівники, і відвідувачі, з’ясує слідство, – також сказав голова ОВА.

Вже понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого торгового центру. Працюють поліціянти, військові, рятувальники, комунальні служби. Наразі відомо про понад 20 загиблих. Скільки ще може бути жертв, невідомо.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Раніше Денис Монастирський наголосив, що жодних військових об’єктів навколо ТЦ Амстор у Кременчуку не було у радіусі 5 км.