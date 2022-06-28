Окупанти вдарили ракетами по Криворізькій ТЕС

Червень, 28 в 20:52

Російські окупанти у вівторок, 28 червня, завдали удару по території Криворізької ТЕС. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, наразі наслідки удару росіян по території ТЕС з’ясовується.

Лукашук зазначив, що російські окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

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Всього, за 28 червня росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет – чотири крилаті ракети морського базування Калібр були збиті силами ППО. Лукашук зазначив, що три було збито над Синельниківським районом, ще одна – над Дніпром.

— На жаль, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель, – зазначив він.

Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Напередодні ЦПД при РНБО попереджав, що російське Міноборони може готувати нові вибухи на Криворізькій ТЕС у Дніпропетровській області. Місцевих жителів закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

У ЦПД наголошували, що рашисти готують нові провокації, в яких хочуть звинуватити українських військових.