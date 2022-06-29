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У Харкові під час тривоги пролунали вибухи: спалахнула сильна пожежа

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові під час тривоги пролунали вибухи: спалахнула сильна пожежа
Фото: Depositphotos

У Харкові близько 23 години під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

За непідтвердженими даними, із російського Бєлгорода вилетіло кілька ракет.

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Харків.Суспільне повідомляє, що у місті зафіксували два ракетних вибухи. Після другого у південній частині Харкова спалахнула величезна пожежа.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

У понеділок, 27 червня, російські окупанти знову обстріляли Харків та регіон. Під ворожий обстріл потрапив район Північна Салтівка.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомляв, що внаслідок атаки поранено 19 людей, серед яких чотири дитини. Щонайменше четверо харків’ян загинули.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 20 осіб. Слідчі фіксують наслідки обстрілу Немишлянського та Московського районів міста.

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