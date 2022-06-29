У Новій Каховці чути вибухи: можливе влучання у склад окупантів
В окупованій Новій Каховці Херсонської області зафіксували приліт і чути вибухи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За попередніми даними, є влучання у ворожий склад боєприпасів.
Крім того, повідомляється про вибухи і на Одещині. У Збройних силах наголошують, що це працює протиповітряна оборона.
Наразі повітряна тривога лунає у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
14 червня у тимчасово окупованому місті Нова Каховка лунали вибухи. Тоді повідомляли, що Збройні сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів. І тому у місті відбувається їхня детонація.
11 червня у Новій Каховці пролунав вибух, місцеві жителі повідомляють, що після цього розпочалась автоматна перестрілка.