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У Новій Каховці чути вибухи: можливе влучання у склад окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

В окупованій Новій Каховці Херсонської області зафіксували приліт і чути вибухи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, є влучання у ворожий склад боєприпасів.

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Крім того, повідомляється про вибухи і на Одещині. У Збройних силах наголошують, що це працює протиповітряна оборона.

Наразі повітряна тривога лунає у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

14 червня у тимчасово окупованому місті Нова Каховка лунали вибухи. Тоді повідомляли, що Збройні сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів. І тому у місті відбувається їхня детонація.

11 червня у Новій Каховці пролунав вибух, місцеві жителі повідомляють, що після цього розпочалась автоматна перестрілка.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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