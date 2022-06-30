Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Біля села Демидів під Києвом зруйновано міст – карта об’їзду

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Біля села Демидів під Києвом зруйновано міст – карта об’їзду
Фото: Офіс президента

У селі Демидів під Києвом блискавка влучила у відновлений автомобільний міст через річку Ірпінь, який зруйнували російські солдати після повномасштабного вторгнення на територію України. Через сильний удар блискавки відбулася детонація вибухового пристрою.

Про це розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, тепер міст зруйновано. Одна людина загинула, а також є щонайменше двоє поранених, зазначили у Київській ОВА. Автомобільний та пішохідний рух через міст зупинено, об’їзд можливий лише через іншу автодорогу.

Зараз дивляться

Легкові машини можуть рухатися трасою М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Цією схемою об’їзду також можуть скористатися водії вантажівок, які перевозять товари вагою понад 10 тонн.

Заступник глави Офісу президента зазначив, що в Україні ще довго повномасштабна війна Росії нагадуватиме про себе. Однак екстрені служби обстежують міст та визначають обсяги ремонту.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка