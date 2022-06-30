Червень, 29 в 21:48

У селі Демидів під Києвом блискавка влучила у відновлений автомобільний міст через річку Ірпінь, який зруйнували російські солдати після повномасштабного вторгнення на територію України. Через сильний удар блискавки відбулася детонація вибухового пристрою.

Про це розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, тепер міст зруйновано. Одна людина загинула, а також є щонайменше двоє поранених, зазначили у Київській ОВА. Автомобільний та пішохідний рух через міст зупинено, об’їзд можливий лише через іншу автодорогу.

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Легкові машини можуть рухатися трасою М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Цією схемою об’їзду також можуть скористатися водії вантажівок, які перевозять товари вагою понад 10 тонн.

Заступник глави Офісу президента зазначив, що в Україні ще довго повномасштабна війна Росії нагадуватиме про себе. Однак екстрені служби обстежують міст та визначають обсяги ремонту.