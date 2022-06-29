Червень, 29 в 12:11

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові. За інформацією Суспільного, йдеться про Індустріальний і Немишлянський райони.

Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що по місту було кілька прильотів.

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О 10.36 жителів Харкова та Харківської територіальної громади попереджали про загрозу артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

Офіційної інформації про вибухи в Харкові поки що немає.

27 червня російські війська також обстріляли Харків та область. Під ворожий вогонь потрапив район Північна Салтівка.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу чотири людини загинуло, ще 20 – дістали поранення.

На думку експертів, посилення ракетних ударів РФ пов’язане з тим, що Москва мститься за свої негаразди на фронті та в політичній площині.