Місцеві повідомляють про кілька прильотів: у Харкові чутно вибухи
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Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові. За інформацією Суспільного, йдеться про Індустріальний і Немишлянський райони.
Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що по місту було кілька прильотів.
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О 10.36 жителів Харкова та Харківської територіальної громади попереджали про загрозу артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.
Офіційної інформації про вибухи в Харкові поки що немає.
27 червня російські війська також обстріляли Харків та область. Під ворожий вогонь потрапив район Північна Салтівка.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу чотири людини загинуло, ще 20 – дістали поранення.
На думку експертів, посилення ракетних ударів РФ пов’язане з тим, що Москва мститься за свої негаразди на фронті та в політичній площині.