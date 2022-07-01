Липень, 01 в 12:30

Внаслідок ворожих обстрілів Одеської області вночі 1 липня загинули 19 людей, ще 38 – дістали поранення, серед них декілька дітей.

Про це в коментарі журналістам сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

– Двоє поранених у критичному стані. Буквально протягом години їх почнуть оперувати лікарі. Ми бачимо, що ворог підступно атакує нас. Я навіть не знаю, як це трактувати: чи це помста за те, що ми звільняємо свої території, як от вчора було звільнено острів Зміїний. Але сьогодні ми бачимо відповідь РФ ракетними ударами по безпосередньо цивільних об’єктах. Ми не можемо більше ніяк кваліфікувати ці дії, крім як порушення законів і правил війни, – пояснив він.

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Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області одна російська ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, а друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В Оперативному командуванні Південь повідомили, що росіяни запустили ракети з напрямку Чорного моря.

Подробиці ракетного удару по Одещині – читайте у матеріалі.