У Харкові пролунало декілька потужних вибухів
Фото: Pixabay
У Харкові під час тривоги пролунали сильні вибухи.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Кілька вибухів було чути під час повітряної тривоги. Військові наголошують, що не варто нехтувати власною безпекою, та не полишати укриттів до закінчення тривоги.
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У соцмережах повідомляють, що знову летять ракети із російського Бєлгорода.
Наразі тривога триває у Харківській, Миколаївській, Одеській та Луганській областях, на решті території Україні спокійно.
29 червня в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова пролунали вибухи. У місцевих пабліках писали, що по місту було кілька прильотів.