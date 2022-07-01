Липень, 01 в 0:06

У Харкові під час тривоги пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Кілька вибухів було чути під час повітряної тривоги. Військові наголошують, що не варто нехтувати власною безпекою, та не полишати укриттів до закінчення тривоги.

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У соцмережах повідомляють, що знову летять ракети із російського Бєлгорода.

Наразі тривога триває у Харківській, Миколаївській, Одеській та Луганській областях, на решті території Україні спокійно.

29 червня в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова пролунали вибухи. У місцевих пабліках писали, що по місту було кілька прильотів.