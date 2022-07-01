Липень, 01 в 13:33

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталися вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть, що вони пролунали на нафтобазі.

Російські пропагандистські канали вже почали істерично писати, що удару по нафтобазі у Ровеньках завдали з ракетної артилерійської системи HIMARS.

Їх нещодавно США надали Україні як військові допомогу у війні проти Росії. Але у ЗСУ цю інформацію поки що не коментували.

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Нагадаємо, 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.

В оперативному командуванні Південь розповіли, що після чергового обстрілу ЗСУ, росіяни поспіхом евакуювали залишки свого гарнізону двома катерами.

В американському Інституті вивчення війни вже наголосили, що відступ армії РФ з острова Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя, адже з острова зникне ворожа ППО та ракетні системи.