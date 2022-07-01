В окупованих Ровеньках пролунали вибухи – горить нафтобаза
У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталися вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть, що вони пролунали на нафтобазі.
Російські пропагандистські канали вже почали істерично писати, що удару по нафтобазі у Ровеньках завдали з ракетної артилерійської системи HIMARS.
Їх нещодавно США надали Україні як військові допомогу у війні проти Росії. Але у ЗСУ цю інформацію поки що не коментували.
Нагадаємо, 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.
В оперативному командуванні Південь розповіли, що після чергового обстрілу ЗСУ, росіяни поспіхом евакуювали залишки свого гарнізону двома катерами.
В американському Інституті вивчення війни вже наголосили, що відступ армії РФ з острова Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя, адже з острова зникне ворожа ППО та ракетні системи.