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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Одещині хлопець жорстоко вбив шістьох собак своєї сусідки через відмову позичити гроші

На Одещині хлопець жорстоко вбив шістьох собак своєї сусідки через відмову позичити гроші
Фото: Pexels

На Одещині 19-річний житель Тарутинської громади Болградського району жорстоко вбив шістьох собак своєї сусідки, а все через відмову позичити йому гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Потерпіла вчора повідомила поліціянтам, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців. А за кілька годин правоохоронці встановили причетного до злочину.

Як вдалося встановити, напередодні молодий чоловік прийшов до жінки із проханням позичити йому гроші, проте почув відмову. Саме через це хлопець спланував помсту.

Вночі зловмисник підійшов до подвір’я потерпілої, і, впевнившись, що господині немає вдома, перестрибнув через паркан. У дворі хлопець знайшов сокиру, якою і вбив собаку, а потім заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.

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Наразі знаряддя злочину поліціянти вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Чоловік свою провину не заперечує.

Молодикові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція
Вбивство, домашні тварини, Одеська область, Поліція, Собаки
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