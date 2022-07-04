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Терористична атака РФ: внаслідок обстрілів по Слов’янську і Краматорську загинуло шестеро осіб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Терористична атака РФ: внаслідок обстрілів по Слов’янську і Краматорську загинуло шестеро осіб
Фото: СБУ

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано веде вогонь по цивільним, а не військовим об’єктам. Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

За даними СБУ, зараз відомо про смерть шести мирних жителів, а ще 15 людей травмовані. Правоохоронці оглядають місця, які піддались обстрілам російської армії.

Фото: СБУ

– Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив. Знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси, – наголосив глава СБУ.

За його словами, агресивні дії російської армії – це чергова терористична атака ворога, за яку він обов’язково нестиме відповідальність.

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Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 чинного Кримінального кодексу). Найбільше покарання за цей злочин передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
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