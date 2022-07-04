Липень, 03 в 21:54

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано веде вогонь по цивільним, а не військовим об’єктам. Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

За даними СБУ, зараз відомо про смерть шести мирних жителів, а ще 15 людей травмовані. Правоохоронці оглядають місця, які піддались обстрілам російської армії.

– Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив. Знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси, – наголосив глава СБУ.

За його словами, агресивні дії російської армії – це чергова терористична атака ворога, за яку він обов’язково нестиме відповідальність.

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