У Копенгагені сталася стрілянина у торговому центрі – є поранені

Липень, 03 в 21:34

У торговому центрі Копенгагена сталася стрілянина, в результаті якої було поранено декілька людей.

Поліція Данії повідомила, що офіцерів було відправлено до торгового центру Field’s після повідомлень про стрілянину. Вони порадили людям усередині центру залишатися на місці та чекати на допомогу поліції.

– Ми все ще на місці, пролунали постріли, кілька людей поранено. Працюємо на місці. Люди в будівлі мають залишатися на місці та чекати на поліцію. Всім іншим слід триматися подалі від Field’s, – йдеться у повідомленні.

Згодом поліція повідомила про арешт одного підозрюваного, проте інші подробиці відсутні.

Зараз дивляться

Джерело: Поліція Данії