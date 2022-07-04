Липень, 04 в 9:16

О 4 ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ціллю оккупантів стала загальноосвітня школа. Зараз рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

Окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові / 5 фотографий

Олег Синєгубов додав, що на території області окупанти протягом доби гатили по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

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За минулу добу від рук окупантів загинули троє жителів села Безруки Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії. Поранені шестеро людей.

Також протягом доби російські загарбники намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Але ворог зазнав втрат та відступив.

У районі Ізюму російські війська ведуть наступ у напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Олег Синєгубов