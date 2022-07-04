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Факти / Надзвичайні події

СБУ ліквідувала канал незаконної легалізації росіян, які втекли в Україну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
СБУ ліквідувала канал незаконної легалізації росіян, які втекли в Україну
Фото: СБУ

СБУ знешкодила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією росіян та громадян країн із підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби Росії для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.

— Незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під його керівництвом учасники схеми “гарантували” іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців. Також нелегалам обіцяли працевлаштування у сервісах доставки у Києві та Львові.

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Вартість послуг зловмисників становила від $10 тис. до $15 тис. з людини, залежно від країни походження, типу документа і термінів його оформлення.

Фото: СБУ

Організатора схеми та його спільника затримали у Києві на одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі $10 тис. Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили майже 13 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

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Джерело: СБУ
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