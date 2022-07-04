У Києві колишні правоохоронці обікрали сховище дорогоцінних металів на 90 млн грн

Липень, 04 в 17:37

У Києві викрили трьох колишніх правоохоронців, які обікрали сховище дорогоцінних металів на загальну суму 90 млн грн. Воно було пошкодженим внаслідок ворожого обстрілу, тому зловмисники проникли до приміщення поштових відправлень Держспецзв’язку, в якому зберігались різні метали та ювелірні вироби.

Правоохоронці провели 15 обшуків у Києві та області, під час яких вилучили частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг, зброю, бойові припаси, вибухові речовини та гроші. Затримано трьох людей, яким повідомили про підозру, а також для них хочуть обрати запобіжні заходи.

Слідчі встановлюють інших можливих співучасників. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом таємного викрадення дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП Спецзвʼязок, вчиненого в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Зараз дивляться

Найбільше покарання передбачає до восьми років тюремного ув’язнення. Зараз досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.