У США розстріляли учасників параду до Дня незалежності – є загиблі

Липень, 04 в 20:47

У передмісті Чикаго в Гайленд-Парку, що у штаті Іллінойс, сталася стрілянина під час параду до Дня незалежності США. Повідомляється, що озброєний чоловік відкрив вогонь по учасниках параду.

У мережі з’явилося відео з місця події, на якому видно кров на тротуарі, та поліцію, яка розмовляє з людьми в центрі Гайленд-Парка.

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Репортер Sun-Times повідомляв про закривавлені тіла, що були накриті простирадлами. Згодом влада міста Гайленд-Парк повідомила, що п’ятеро людей загинули, 16 – ушпиталили до медичних закладів із пораненнями.

Джерела повідомили, що чоловік міг стріляти з даху високої будівлі. Маршрут параду проходив біля Центрального проспекту та Другої вулиці.

Мешканка Гайленд-Парку Сьюзан Айзексон розповіла, що була на параді, коли приблизно через 10 хвилин після його початку о 10 ранку пролунали постріли. Вона почула близько 20 стрімких пострілів.

— Усі біжать до мене, тому я побігла і відвела дітей у підвал у виноробні, – сказала вона.

Адміністрація Гайленд-парку скасувала захід і попросила людей уникати цього району. Через стрілянину в сусідньому Дірфілді скасували святкування.

Місцева поліція повідомила, що наразі розшукує нападника. Міська влада порадила жителям сховатися, оскільки інцидент залишається “активним”.

Гайленд-Парк – це заможне передмістя Чикаго, приблизно в 40 км на північ від нього, уздовж берега озера Мічиган.

Скріншот: ABC 7 Chicago