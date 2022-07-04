У США розстріляли учасників параду до Дня незалежності – є загиблі
У передмісті Чикаго в Гайленд-Парку, що у штаті Іллінойс, сталася стрілянина під час параду до Дня незалежності США. Повідомляється, що озброєний чоловік відкрив вогонь по учасниках параду.
У мережі з’явилося відео з місця події, на якому видно кров на тротуарі, та поліцію, яка розмовляє з людьми в центрі Гайленд-Парка.
Репортер Sun-Times повідомляв про закривавлені тіла, що були накриті простирадлами. Згодом влада міста Гайленд-Парк повідомила, що п’ятеро людей загинули, 16 – ушпиталили до медичних закладів із пораненнями.
Джерела повідомили, що чоловік міг стріляти з даху високої будівлі. Маршрут параду проходив біля Центрального проспекту та Другої вулиці.
Мешканка Гайленд-Парку Сьюзан Айзексон розповіла, що була на параді, коли приблизно через 10 хвилин після його початку о 10 ранку пролунали постріли. Вона почула близько 20 стрімких пострілів.
— Усі біжать до мене, тому я побігла і відвела дітей у підвал у виноробні, – сказала вона.
Адміністрація Гайленд-парку скасувала захід і попросила людей уникати цього району. Через стрілянину в сусідньому Дірфілді скасували святкування.
Місцева поліція повідомила, що наразі розшукує нападника. Міська влада порадила жителям сховатися, оскільки інцидент залишається “активним”.
Гайленд-Парк – це заможне передмістя Чикаго, приблизно в 40 км на північ від нього, уздовж берега озера Мічиган.
Скріншот: ABC 7 Chicago