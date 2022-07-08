На Херсонщині ліквідували колаборанта-поліцейського Сергія Томка – ЗМІ

Липень, 08 в 16:55

У Новій Каховці Херсонської області вбили підозрюваного у колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка. Про це повідомив журналіст Олег Батурін.

Сергія Томка вбили напередодні, 7 липня. Журналіст зазначив, що це сталося орієнтовно у 15.30 – 16.00.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань також повідомляв про вбивство Сергія Томка, за попередньою інформацією.

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Після повномасштабного вторгнення Росії Сергій Томко перейшов на бік рашистів та почав працювати в окупаційній поліції “заступником начальника відділу”.

Підозру про колаборційну діяльність Томку повідомили ще 5 травня. Він підозрювався за двома частинами статті Кримінального кодексу України про колабораціонізм – шостою та сьомою.

На новій “роботі” колаборант проводив інформаційну діяльність, а також організовував політичні заходи на користь РФ. Чоловік агітував місцевих мешканців переходити на бік окупантів та не підтримувати Україну.

З тими, хто не схвалював “нову владу”, Томко проводив “роз’яснювальні бесіди” та застосовував репресії проти проукраїнськи налаштованих громадян.

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Джерело: Мост

Фото: Вгору