На Херсонщині ліквідували колаборанта-поліцейського Сергія Томка – ЗМІ
У Новій Каховці Херсонської області вбили підозрюваного у колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка. Про це повідомив журналіст Олег Батурін.
Сергія Томка вбили напередодні, 7 липня. Журналіст зазначив, що це сталося орієнтовно у 15.30 – 16.00.
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань також повідомляв про вбивство Сергія Томка, за попередньою інформацією.
Після повномасштабного вторгнення Росії Сергій Томко перейшов на бік рашистів та почав працювати в окупаційній поліції “заступником начальника відділу”.
Підозру про колаборційну діяльність Томку повідомили ще 5 травня. Він підозрювався за двома частинами статті Кримінального кодексу України про колабораціонізм – шостою та сьомою.
На новій “роботі” колаборант проводив інформаційну діяльність, а також організовував політичні заходи на користь РФ. Чоловік агітував місцевих мешканців переходити на бік окупантів та не підтримувати Україну.
З тими, хто не схвалював “нову владу”, Томко проводив “роз’яснювальні бесіди” та застосовував репресії проти проукраїнськи налаштованих громадян.
Джерело: Мост
Фото: Вгору