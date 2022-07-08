Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів за добу, є жертви

Липень, 08 в 19:08

За минулу добу від російських снарядів постраждали 23 населені пункти у Донецькій області. У Нацполіції повідомили, що серед цивільних є вбиті та поранені.

Також зруйновано та пошкоджено 45 житлових будинків, а також інфраструктура.

Росіяни за минулу добу били по містах: Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, смт Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка.

Зараз дивляться

Особливо під постійним вогнем була Авдіївка, по якій рашисти завдали десять ударів. Мішенями окупантів в Авдіївці стали оселі громадян, лікарня, автобаза, коксохімічний завод.

Серед мирного населення Авдіївки є жертви російських обстрілів.

У Нацполіції повідомили, що чотирьох обстрілів зазнав Слов’янськ. Російські війська били авіаційними ракетами НУРС, ЗРК С-300, Іскандер-М, Точка-У, а також з реактивних систем Град, Торнадо-С, артилерії, танків.

Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів: 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирні, дитячий садок, амбулаторія, АКХЗ, залізниця, стадіон, готель, котельня, високовольтна лінія.

За фактами обстрілів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.