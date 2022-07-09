На Азовсталі вибухи і пожежа: є постраждалі серед окупантів – Андрющенко
В окупованому Маріуполі на території заводу Азовсталь пролунали вибухи. І в міськраді повідомляють про можливих поранених російських військових.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, одночасно з вибухами на території комбінату виникла пожежа.
– Військовими оточено район від Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією горять залишки вугілля, – зауважив Андрющенко.
Також внаслідок вибуху імовірно є постраждалі серед окупантів.
Раніше радник повідомляв, що рано вранці у місті в районі ММК їм. Ілліча пролунав потужний вибух, який чули навіть у Сартанах.
– Окупанти замовчують і зрозуміло чому… Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб, – розповів Петро Андрющенко.
Він також зауважив, що перед вибухом люди чули звуки літака.
Раніше повідомлялося, що у житлових кварталах окупованого Маріуполя ворог облаштував два склади із боєприпасами. У міськраді закликали місцеве населення евакуюватися.