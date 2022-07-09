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На Азовсталі вибухи і пожежа: є постраждалі серед окупантів – Андрющенко

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Азовсталі вибухи і пожежа: є постраждалі серед окупантів – Андрющенко
Фото: Depositphotos

В окупованому Маріуполі на території заводу Азовсталь пролунали вибухи. І в міськраді повідомляють про можливих поранених російських військових.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, одночасно з вибухами на території комбінату виникла пожежа.

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– Військовими оточено район від Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією горять залишки вугілля, – зауважив Андрющенко.

Також внаслідок вибуху імовірно є постраждалі серед окупантів.

Раніше радник повідомляв, що рано вранці у місті в районі ММК їм. Ілліча пролунав потужний вибух, який чули навіть у Сартанах.

– Окупанти замовчують і зрозуміло чому… Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб, – розповів Петро Андрющенко.

Він також зауважив, що перед вибухом люди чули звуки літака.

Раніше повідомлялося, що у житлових кварталах окупованого Маріуполя ворог облаштував два склади із боєприпасами. У міськраді закликали місцеве населення евакуюватися.

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