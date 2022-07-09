Поранено шістьох людей, зруйновані будинки: армія РФ вдарила Іскандерами по Харкову
Фото: Офіс генпрокурора
Внаслідок ранкового обстрілу російських військ по центральній частині Харкова поранено шістьох мирних жителів, серед яких 12-річна дівчинка. За попередніми даними, найімовірніше удар завдали балістичною ракетою Іскандер.
Один зі снарядів влучив у двоповерховий будинок, через що він частково зруйнований, а також пошкоджено сусідні будинки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 КК України), за що передбачено до 12 років тюремного ув’язнення. Наразі слідчі оглядають місця обстрілів.
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