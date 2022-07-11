Липень, 10 в 23:47

У Луганську спалахнув російський склад з боєприпасами після вибухів. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.

– У Луганську ППО працює дійсно. Але склад БК детонує, чого так? Мінус склад БК, – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі Луганська повідомляють про “приліт” по одному з військових об’єктів РФ та роботу ППО російських військ.

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У Луганській області тривають бої в Білогорівці, а окупанти не можуть просунутися. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, українські бійці знищують ворожі склади боєприпасів – Луганщина тримається завдяки нашим захисникам. Кількість атак та обстрілів РФ зменшилася, оскільки без своєї артилерії окупанти майже безсилі, наголосив Гайдай.