У ДСНС назвали причину запаху гару у Києві
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У Києві зранку, 11 липня, відчувається запах гару через торф’яники, що тліють на півночі області.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що торфовища тліють у Новій Греблі, Бородянської ОТГ.
Зараз дивляться
— З самого ранку у Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння жителів столиці. Запевняємо, що у Києві спокійно і серйозних пожеж не спостерігається.
На півночі області у Новій Греблі, Бородянській ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що показники повітря в межах норми.
Надзвичайники закликали гостей та мешканців столиці закрити щільно вікна та двері, якщо відчувається запах гару.