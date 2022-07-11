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Факти / Надзвичайні події

У ДСНС назвали причину запаху гару у Києві

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Київ
Фото: Unsplash

У Києві зранку, 11 липня, відчувається запах гару через торф’яники, що тліють на півночі області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що торфовища тліють у Новій Греблі, Бородянської ОТГ.

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— З самого ранку у Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння жителів столиці. Запевняємо, що у Києві спокійно і серйозних пожеж не спостерігається.

На півночі області у Новій Греблі, Бородянській ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що показники повітря в межах норми.

Надзвичайники закликали гостей та мешканців столиці закрити щільно вікна та двері, якщо відчувається запах гару.

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Джерело: ДСНС
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