У ДСНС назвали причину запаху гару у Києві

У Києві зранку, 11 липня, відчувається запах гару через торф’яники, що тліють на півночі області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що торфовища тліють у Новій Греблі, Бородянської ОТГ.

— З самого ранку у Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння жителів столиці. Запевняємо, що у Києві спокійно і серйозних пожеж не спостерігається.

На півночі області у Новій Греблі, Бородянській ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці, – йдеться у повідомленні.