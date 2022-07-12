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Знайшли тіло дитини: наслідки ракетного удару РФ по будинку в Часовому Яру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Знайшли тіло дитини: наслідки ракетного удару РФ по будинку в Часовому Яру
Фото: ДСНС

У Донецькій області під завалами зруйнованого російською ракетою п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру знайшли тіло загиблої дитини (орієнтовно 2013 року народження). Аварійно-рятувальні роботи досі тривають.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, загалом знайдено тіла 33 загиблих мирних жителів, серед яких дитина. З-під завалів вдалося врятувати дев’ятьох людей.

Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що станом на ранок 11 липня проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

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Ввечері 9 липня російська армія завдала ракетних ударів по Часовому Яру, влучивши по житловому будинку. Рятувальники розбирають завали вже понад дві доби, остаточна кількість загиблих може бути більшою.

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Джерело: МВС
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