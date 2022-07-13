Росіяни завдали 28 ударів із РСЗВ по Миколаївщині – щонайменше 5 людей загинули

Липень, 13 в 14:17

Станом на ранок середи, 13 липня, ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам Миколаївської області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу була пошкоджена лікарня та житлові будинки.

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Також внаслідок артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло п’ятеро цивільних.

Уранці 13 липня з’явилась інформація про обстріл Миколаївській області. Повідомлялося, що орієнтовно о 04.30 ворог обстріляв село Широке, а за півгодини – смт Березнегувате.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Кирило Тимошенко