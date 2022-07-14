Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті майже 2,5 млн грн – ДБР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Фото: ДБР

Виконувача обов’язків голови Держпродспоживслужби, його заступника, двох керівників підрозділів, а також експрацівника держустанови і бізнесмена співробітники ДБР викрили на розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Керівництво відомства наприкінці минулого року організувало тендер нібито для закупівлі програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія.

Вартість програми – майже 2,5 млн грн, проте насправді ніхто нічого не збирався встановлювати, оскільки аналогічне за функціями програмне забезпечення вже працювало у Держпродспоживслужбі.

Зараз дивляться

Зловмисники підготували документи про “виконання робіт” та перерахували кошти підряднику, проте скористатися вкраденими у держави грошима не встигли – слідчі ДБР та СБУ викрили фіктивну оборудку та заарештували гроші на рахунку.

Усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі до 12 років.

Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті майже 2,5 млн грн – ДБР / 3 фотографии

Читайте
ДБР повідомило про підозру олігарху РФ, який намагався обманом зберегти підприємство

Джерело: ДБР
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка