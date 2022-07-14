Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті майже 2,5 млн грн – ДБР

Липень, 14 в 13:02

Виконувача обов’язків голови Держпродспоживслужби, його заступника, двох керівників підрозділів, а також експрацівника держустанови і бізнесмена співробітники ДБР викрили на розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Керівництво відомства наприкінці минулого року організувало тендер нібито для закупівлі програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія.

Вартість програми – майже 2,5 млн грн, проте насправді ніхто нічого не збирався встановлювати, оскільки аналогічне за функціями програмне забезпечення вже працювало у Держпродспоживслужбі.

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Зловмисники підготували документи про “виконання робіт” та перерахували кошти підряднику, проте скористатися вкраденими у держави грошима не встигли – слідчі ДБР та СБУ викрили фіктивну оборудку та заарештували гроші на рахунку.

Усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі до 12 років.