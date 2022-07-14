Липень, 14 в 20:47

У Херсонській області лунають вибухи біля бази російських окупантів у селі Раденськ. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.

Нещодавно у Миколаївській області ЗСУ знищили російський пункт управління та склад боєприпасів у Снігурівському та Баштанському районах.

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За даними Оперативного командування Південь, українські бійці завдали чотирьох точних ударів по російських військових об’єктах.