На Херсонщині лунають вибухи біля російської бази у Раденську
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У Херсонській області лунають вибухи біля бази російських окупантів у селі Раденськ. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.
Нещодавно у Миколаївській області ЗСУ знищили російський пункт управління та склад боєприпасів у Снігурівському та Баштанському районах.
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За даними Оперативного командування Південь, українські бійці завдали чотирьох точних ударів по російських військових об’єктах.