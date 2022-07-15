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Факти / Надзвичайні події

У Харкові та області пролунало декілька вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

У Харківській області пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Зокрема, містяни почули вибухи і у Харкові.

Варто зазначити, що сигнал небезпеки у Харківській області розпочався о 20.51 та завершився о 21.27. Тобто повітряна тривога у регіоні тривала близько 36 хвилин.

За актуальними даними, повітряна тривога лунає ще у двох областях – Луганській та Миколаївській.

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