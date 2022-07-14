У Миколаївській області повідомляють про вибухи
У Миколаївській області у Баштанському районі повідомляють про сильні вибухи. Наразі інформація перевіряється.
Перед цим у частині областей України, зокрема у Миколаївській, було оголошено повітряну тривогу.
У ЗМІ повідомляли про запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря.
Напередодні, станом на ранок 13 липня, ворог завдав 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах Миколаївської області.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram-каналі зазначив, що внаслідок обстрілу була пошкоджена лікарня та житлові будинки.
Також внаслідок артобстріл по Вітовському району, попередньо, загинули п’ятеро цивільних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.
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