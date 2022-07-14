Липень, 14 в 15:17

У Миколаївській області у Баштанському районі повідомляють про сильні вибухи. Наразі інформація перевіряється.

Перед цим у частині областей України, зокрема у Миколаївській, було оголошено повітряну тривогу.

У ЗМІ повідомляли про запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря.

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Напередодні, станом на ранок 13 липня, ворог завдав 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах Миколаївської області.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram-каналі зазначив, що внаслідок обстрілу була пошкоджена лікарня та житлові будинки.

Також внаслідок артобстріл по Вітовському району, попередньо, загинули п’ятеро цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

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