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У Вінниці після ракетних ударів затримано кілька десятків людей – Монастирський

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Вінниці після ракетних ударів затримано кілька десятків людей – Монастирський
Фото: ДСНС

Глава МВС Денис Монастирський повідомив на брифінгу, що після ракетних ударів РФ по Вінниці затримано кілька десятків людей.

За його словами, зараз поліція та СБУ допитують цих людей і перевіряють на причетність до вибухів.

– Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати, – зазначив Монастирський.

Водночас наголосив: даних, що є конкретні навідники, наразі немає.

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Ракетний удар по Вінниці 14 липня забрав життя щонайменше 21 людини, п’ятеро із 52 поранених перебувають у критичному стані, 34 постраждалих, серед яких троє дітей – у тяжкому стані.

За даними МВС, ще 42 людини зникли безвісти.

Внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено 36 об’єктів інфраструктури.

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Джерело: Суспільне
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