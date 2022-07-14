Липень, 14 в 10:38

Вночі російські окупанти двічі вдарили по місту Харків: ракети прилетіли у Немишлянський та Основ’янський райони о 23.00 та після 02.00.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворожі удари пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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Упродовж минулої доби окупанти хаотично обстрілювали мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд та автотранспорту.

В Ізюмському районі пошкоджена критична інфраструктура.