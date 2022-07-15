Липень, 15 в 15:40

Під ранок 15 липня російські ракети розірвалися на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки чергового ракетного обстрілу обласного центру.

За його словами, близько 3.00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі.

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– Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу, – уточнив він.

Третя ракета розірвалася у дворі школи в Індустріальному районі. Будівля закладу пошкоджена вналідок вибуху.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає, уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.

Фото: Олег Синєгубов