Глибокі вирви та вибиті вікна: наслідки обстрілу шкіл у Харкові
Під ранок 15 липня російські ракети розірвалися на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки чергового ракетного обстрілу обласного центру.
За його словами, близько 3.00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі.
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– Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу, – уточнив він.
Третя ракета розірвалася у дворі школи в Індустріальному районі. Будівля закладу пошкоджена вналідок вибуху.
Жертв та постраждалих, на щастя, немає, уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.
Фото: Олег Синєгубов