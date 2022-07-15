Липень, 15 в 18:36

В Одеській області засудили 29-річного водія до восьми років тюремного ув’язнення за спровоковану автокатастрофу, в якій загинула 15-річна дівчина та дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості її брат. Чоловік перевищив швидкість та наїхав на двох пішоходів.

Однак він не зупинився, щоб допомогти постраждалим чи викликати медиків після ДТП на Адміральському проспекті в Одесі. Водій автомобіля OPEL ASTRA просто поїхав з місця аварії. Автокатастрофа сталася у листопаді 2021 року.

Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком та дорожньою розміткою зебра, зі знаками обмеження максимальної швидкості 40 км/год та Діти, перевищив дозволену швидкість руху та наїхав на двох пішоходів.

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За даними Одеської обласної прокуратури, суд визнав чоловіка винним та засудив до восьми років позбавлення волі за фактом скоєння смертельної дорожньо-транспортної пригоди та залишенні у небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Водій зобов’язаний виплатити на користь потерпілих понад 1 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

Джерело: Одеська обласна прокуратура