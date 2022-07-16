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Факти / Надзвичайні події

Низка вибухів у Кременчуку: попередньо обійшлось без жертв і руйнувань

Юля Захарченко, редакторка стрічки
вибух

У Полтавській області пролунали сильні вибухи у Кременчуку під час повітряної тривоги. За попередніми даними, було чути щонайменше три вибухи. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив, що у Кременчуці відбулися вибухи.

Оновлено о 22.30. Поки немає відомостей щодо можливих постраждалих мирних жителів чи руйнування об’єктів, повідомив Лунін.

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Повітряна тривога у Полтавській області розпочалась о 19.50. Станом на 21.10, вона тривала вже понад годину. Небезпека залишається майже у всіх областях України, згідно з актуальною картою повітряних тривог.

Крім того, пролунали сильні вибухи у Дніпрі та Київській області. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях або бомбосховищах.

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