Липень, 15 в 22:30

У Полтавській області пролунали сильні вибухи у Кременчуку під час повітряної тривоги. За попередніми даними, було чути щонайменше три вибухи. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив, що у Кременчуці відбулися вибухи.

Оновлено о 22.30. Поки немає відомостей щодо можливих постраждалих мирних жителів чи руйнування об’єктів, повідомив Лунін.

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Повітряна тривога у Полтавській області розпочалась о 19.50. Станом на 21.10, вона тривала вже понад годину. Небезпека залишається майже у всіх областях України, згідно з актуальною картою повітряних тривог.

Крім того, пролунали сильні вибухи у Дніпрі та Київській області. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях або бомбосховищах.