Липень, 15 в 18:05

У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.

За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області розпочалась о 17.35 та завершилась о 17.41, тобто тривала близько п’яти хвилин.

Зараз дивляться

Станом на 18.05, повітряна тривога залишається у трьох регіонах – Луганській, Миколаївській та Одеській областях.