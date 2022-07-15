У Кривому Розі чути вибухи – що відбувається
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У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.
За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.
Повітряна тривога у Дніпропетровській області розпочалась о 17.35 та завершилась о 17.41, тобто тривала близько п’яти хвилин.
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Станом на 18.05, повітряна тривога залишається у трьох регіонах – Луганській, Миколаївській та Одеській областях.