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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі чути вибухи – що відбувається

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.

За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області розпочалась о 17.35 та завершилась о 17.41, тобто тривала близько п’яти хвилин.

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Станом на 18.05, повітряна тривога залишається у трьох регіонах – Луганській, Миколаївській та Одеській областях.

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