Липень, 18 в 10:55

В Одесі чутно звуки вибухів. Про це повідомляють деякі місцеві Telegram-канали.

Інформація про вибухи в Одесі з’явилася за кілька хвилин після повітряної тривоги, яку оголосили о 10.46.

Офіційної інформації про вибухи в Одесі поки що немає.

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До слова, вранці 16 липня російські військові завдали ракетного удару по Одесі з літаків стратегічної авіації Ту-95.

Ракета, попередньо Х-101, що поцілила в склад виробничо-торговельної компанії, була випущена з напрямку Ставропілля.

Після влучання крилатої ракети в склад пожежу площею 1 тис. кв. м рятувальники гасили майже шість годин.

Більше про ситуацію в країні й на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.