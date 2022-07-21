Липень, 21 в 17:06

​​У Києві судитимуть 51-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх учениць.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Києва.

За даними слідства, чоловік переховувався у Львові, де у грудні 2021 року проник до школи у жіночому одязі, зайшов у туалет, де була дівчинка, представився “лікаркою” і попросив її роздягнутися.

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Дівчинку врятувала вчителька, яка прийшла її шукати, а зловмисник відштовхнув педагога та втік.

Відомо, що у вересні 2021 року підозрюваний проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, та скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив стосовно 8-річної школярки розпусні дії.

Невдовзі його затримали. Чоловік виявився раніше судимим за аналогічні злочини та, відповідно до рішення Голосіївського районного суду, у грудні 2019 року був засуджений до 12 років позбавлення волі. Однак 10 вересня 2021 року його звільнили на підставі так званого Закону Савченко.

Одразу ж після виходу на волю він проник у школу на Лісовому проспекті у Києві. Згідно з рішенням суду від 18 вересня 2021 року, його взяли під варту з правом внесення застави. Після того, як родичі внесли гроші, чоловік зник. Він переховувався від органу досудового розслідування та суду у Львові, і його оголосили у розшук.

– Переховуючись від правоохоронців, зловмисник продовжив вчиняти аналогічні злочини на території Львівської області, де і був затриманий правоохоронцями, – зазначили у прокуратурі.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи). Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловіку загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.