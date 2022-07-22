Липень, 22 в 18:16

В мережі з’явилась інформація, що в районі Запоріжжя пролунало понад десяток вибухів. На території Запорізької області не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше секретар Запорізької міської ради, в. о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв заявив, що у місті не зафіксували влучань ворожих ракет чи снарядів.

– У Запоріжжі все спокійно, “прильотів” не зафіксовано. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, – закликав він.

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Крім того, пролунали вибухи у Миколаєві та Харкові, коли не було повітряної тривоги. Наразі інформація уточнюється.