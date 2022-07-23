Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині знайшли два російські схрони з боєприпасами, які планують передати ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Чернігівщині знайшли два російські схрони з боєприпасами, які планують передати ЗСУ
Фото: Нацполіція

У Чернігівській області знайшли два ворожі схрони з боєприпасами, які передадуть Збройним силам України. За даними Національної поліції, у покинутих будівлях російські окупанти облаштували дві таємні ділянки вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські вирішили відпрацювати прикордонні міста та села у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах, обстежили місця короткочасної дислокації російських військових під час бойових дій.

Фото: Нацполіція

В лісосмузі поблизу одного з сіл Чернігівського району знайшли схрон із гранатометом, протитанковими мінами, гранатами та набоями.

Зараз дивляться

Аналогічну знахідку виявили у покинутому будинку Семенівської громади, де залишили мінометні міни, гранати, ВОГи, тротилові шашки та набої. Всі вилучені боєприпаси планують передати українській армії.

Читайте
Бояться ЗСУ: окупанти завозять на Херсонщину боєприпаси як "гумдопомогу"

Джерело: Нацполіція
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка