На Чернігівщині знайшли два російські схрони з боєприпасами, які планують передати ЗСУ

Липень, 23 в 18:55

У Чернігівській області знайшли два ворожі схрони з боєприпасами, які передадуть Збройним силам України. За даними Національної поліції, у покинутих будівлях російські окупанти облаштували дві таємні ділянки вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські вирішили відпрацювати прикордонні міста та села у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах, обстежили місця короткочасної дислокації російських військових під час бойових дій.

В лісосмузі поблизу одного з сіл Чернігівського району знайшли схрон із гранатометом, протитанковими мінами, гранатами та набоями.

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Аналогічну знахідку виявили у покинутому будинку Семенівської громади, де залишили мінометні міни, гранати, ВОГи, тротилові шашки та набої. Всі вилучені боєприпаси планують передати українській армії.