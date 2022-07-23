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Перші відео та фото наслідків обстрілу університету і житлового будинку в Харкові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Перші відео та фото наслідків обстрілу університету і житлового будинку в Харкові

Внаслідок ранкових обстрілів російської армії по Харкову пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі.

Зокрема, ворожий снаряд влучив по двоповерховому будинку, внаслідок чого він зруйнований. Господар дістав поранення через обстріли. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 12 років.

Слідчі вилучили уламки та залишки снарядів, які планують направити на проведення відповідних експертиз.

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