Липень, 24 в 15:07

Ввечері 23 липня в одному із сіл Тячівського району Закарпатської області сталося вбивство маленького хлопчика, якому був 1 рік і 10 місяців.

Експерти кажуть, що смерть дитини настала внаслідок численних ударів гострим предметом, а зібрані на місці трагедії докази вказували на причетність до жорстокого вбивства батька, який одразу втік і переховувався в лісі. Поліцейські вже затримали 30-річного чоловіка.

Слідчі встановили, що в одній із кімнат будинку батько наніс синові численні удари ножем. У цей час інші члени родини знаходилися на подвір’ї будинку.

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Коли чоловік раптово вибіг з будинку, вони зайшли всередину і побачили закривавленого хлопчика. Лікарі швидкої вже нічим не могли зарадити – дитина померла.

Підозрюваного у вбивстві помістили до СІЗО. Поліція відкрила провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини. Батькові загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.