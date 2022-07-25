Двом жителям Донбасу повідомили про підозру за “злив” даних про дислокацію ЗСУ

Липень, 25 в 20:52

Двом жителям Донбасу повідомили про підозру за поширення інформації про місцеперебування військових Збройних сил України. Ці дані міг використовувати ворог для завдання ударів по позиціях українських захисників. Загалом фігуранти справи розмістили 11 публікацій.

За даними Офісу генерального прокурора, жителька Дружківки через месенджер Telegram публікувала інформацію про географічні координати місць дислокації українських військових у Краматорському та Бахмутському районах. Аналогічно вчинив мешканець смт Нью-Йорк.

Фігурантів справи затримали. Наразі їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

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Громадянам повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Триває досудове розслідування.