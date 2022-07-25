Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Двом жителям Донбасу повідомили про підозру за “злив” даних про дислокацію ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

Двом жителям Донбасу повідомили про підозру за поширення інформації про місцеперебування військових Збройних сил України. Ці дані міг використовувати ворог для завдання ударів по позиціях українських захисників. Загалом фігуранти справи розмістили 11 публікацій.

За даними Офісу генерального прокурора, жителька Дружківки через месенджер Telegram публікувала інформацію про географічні координати місць дислокації українських військових у Краматорському та Бахмутському районах. Аналогічно вчинив мешканець смт Нью-Йорк.

Фігурантів справи затримали. Наразі їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Зараз дивляться

Громадянам повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Триває досудове розслідування.

Читайте
Українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25 - Генштаб

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка