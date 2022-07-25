Липень, 25 в 15:25

Вибухи на Волині, які було чутно 25 липня – це робота протиповітряної оборони. Українські військові збили два безпілотники.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. За його словами, уламки одного з безпілотників пошкодили приватні будинки.

На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

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У повітряному командуванні Захід повідомили, що 25 липня на північно-західному напрямку виявили два ворожих БПЛА, якіта займалися повітряною розвідкою об’єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони, в результаті чого безпілотники знищили.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих є діти. Також у мережі пишуть, що загинув чоловік із села Дубове, якому було 66 років. Однак офіційно цю інформацію поки що не підтвержували.

Загалом на Волинському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, ситуація суттєвих змін не зазнала. Більше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Кирило Тимошенко