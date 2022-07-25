У Херсонській області окупанти вантажать техніку, щоб перегнати через вцілілі мости

Липень, 25 в 18:55

У Херсонській області російська армія третій день у селищі Новоолексіївка вантажить військову техніку, яка прямує у бік Херсона.

Найімовірніше окупанти хочуть якомога швидше перегнати озброєння через мости, які ще не ліквідували Збройні сили України з метою порушення логістики російських військ. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, очевидці розповіли про техніку, на якій зображено літеру V. Це однозначно свідчить, що техніку використовує Росія для повномасштабної війни проти України.

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Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що російська армія намагалася закріпитися у Херсонській області, проте це не допомогло їй утримати більшість окупаційних позицій.