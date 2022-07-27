Липень, 26 в 23:26

У Херсонській області чути вибухи біля Антонівського мосту.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні сили України. Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

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Антонівський міст є ключовим елементом постачання для російських підрозділів у Херсон через лівобережжя.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України, окрім: Житомирської, Одеської та Миколаївської.

Напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже упродовж трьох діб російські окупанти переправляють озброєння на Херсонський напрямок.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом в окупованому Херсоні.

23 липня стало відомо, що наші військові влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.