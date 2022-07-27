Біля Антонівського мосту на Херсонщині чути вибухи
У Херсонській області чути вибухи біля Антонівського мосту.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні сили України. Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.
Антонівський міст є ключовим елементом постачання для російських підрозділів у Херсон через лівобережжя.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України, окрім: Житомирської, Одеської та Миколаївської.
Напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже упродовж трьох діб російські окупанти переправляють озброєння на Херсонський напрямок.
Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом в окупованому Херсоні.
23 липня стало відомо, що наші військові влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.