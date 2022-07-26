Оформив підставні кредити: екскерівника банку підозрюють у розтраті на понад 470 млн грн

Липень, 26 в 16:58

Колишнього керівника правління банку підозрюють у розтраті грошей на суму 477 млн грн разом з іншими службовими особами.

На підставних юридичних осіб вони оформили та видали кредити, які не повернули фінансовій установі.

За даними Офісу генерального прокурора, до суду скерували обвинувальні акти проти очільника спостережної ради та його заступника, які працювали у банку.

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Ексглаві правління банку повідомили про підозру в пособництві в розтраті коштів фінустанови в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.