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Факти / Надзвичайні події

Оформив підставні кредити: екскерівника банку підозрюють у розтраті на понад 470 млн грн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гроші
Фото: Depositphotos

Колишнього керівника правління банку підозрюють у розтраті грошей на суму 477 млн грн разом з іншими службовими особами.

На підставних юридичних осіб вони оформили та видали кредити, які не повернули фінансовій установі.

За даними Офісу генерального прокурора, до суду скерували обвинувальні акти проти очільника спостережної ради та його заступника, які працювали у банку.

Зараз дивляться

Ексглаві правління банку повідомили про підозру в пособництві в розтраті коштів фінустанови в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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